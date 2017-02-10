Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев прибыл в Сурхандарьинскую область для непосредственного ознакомления с ходом социально-экономических реформ в регионе, сообщает УзА.

Сообщается, что в ходе поездки Шавката Мирзияева в Сурхандарьинскую область предусмотрено ознакомление с исполнением задач, намеченных в предвыборной программе главы государства по социально-экономическому развитию области, осуществляемой в городах и районах созидательной работой.

Важное место в ходе поездки по области будет отведено встречам с тружениками многих отраслей экономики, работниками социальной сферы. Планируется, что президент посетит ряд промышленных и социальных объектов, инициирует новые инвестиционные проекты.

Раположенные в Сурхандарьинской области крупные предприятия Тупалангская ГЭС, Джаркурганский нефтеперерабатывающий завод, акционерные общества «Шаргун кумир», «Хужаикон туз», горно-обогатительный комплекс «Хонжиза», играют ведущую роль в промышленности области.

Доля данного сектора в валовом региональном продукте составляет 75,3 процента. Более 80 процентов занятого населения трудится в этой сфере.