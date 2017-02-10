Украине пообещали «к лету» отменить визы в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал ориентировочный срок введения безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. По его словам, вопрос должен быть решен «к лету» Об этом чиновник сообщил после встречи с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом, передает УНИАН.

«Мы обсудили вопросы визовой либерализации. Это произойдет к лету», – сказал Клод Юнкер.

Решение вопроса безвизового режима для граждан Украины несколько раз откладывался. Европарламент потребовал до отмены виз разработать специальный механизм, который может приостановить действие безвизового режима ЕС с третьими странами. Документ был одобрен Европарламентом 15 декабря 2016 года.

Это не первый срок, который назвывает Жан-Клод Юнкер. В ноябре 2016 года он предполагал, что безвизовый режим для граждан Украины мог быть введен до конца года.

Но в декабре 2016 года Европарламент перенес рассмотрение этого вопроса на 3 апреля 2017 года. На прошлой неделе либерализации визового режима с ЕС добилась Грузия.

Инициатива по безвизовому режиму ЕС с Украиной была одним из главных предвыборных обещаний президента Петра Порошенко. Он обещал, что соглашение будет принято сначала до конца 2015-го, а потом – 2016 года.