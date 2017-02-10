В Казахстане пытавшуюся сжечь себя экс-сотрудницу прокуратуры приговорили к тюрьме

Суд в городе Атырау приговорил бывшую сотрудницу прокуратуры, обвиненную в коррупции и пробывшую в реанимации после попытки самосожжения, к трем с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

Суд признал Лейлу Смадьярову виновной по предъявленным ей эпизодам – о вымогательстве, по статье о покушении на преступление и по статье о получении взятки – и приговорил ее к трем с половиной годам тюрьмы.

Согласно решению суда, имущество Смадьяровой подлежит конфискации, она лишается права занимать должности на государственной службе пожизненно, а также чина младшего советника юстиции.

Судья суда № 2 города Атырау Эльмира Ойкулова зачитала приговор со сроком наказания в семь лет, затем сказала, что в связи с применением амнистии срок сокращен вдвое.

Осуждённую увезли из суда в СИЗО. Ее адвокат сказал, что не согласен с решением суда и назвал предъявленные подзащитной обвинения безосновательными.

37-летняя Смадьярова, которая воспитывает двух детей, ранее заявляла, что связывает дело в отношении нее с проверками, которые проводила в тюремных учреждениях.

31 января она подожгла себя перед зданием областной прокуратуры, после чего пролежала в реанимации. В комментарии «Азаттыку» она сказала, что решилась на самосожжение от безысходности.