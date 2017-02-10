Песков: координаты для ударов в Сирии России передала Турция

Российские военные при авиаударе в сирийском городе Эль-Баб использовали координаты, переданные Турцией. Турецкие военнослужащие не должны были там находиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне в Сирии в результате российского авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 были ранены.

Отвечая на вопрос журналистов, стал ли инцидент результатом ошибки турецкой разведки, Песков заявил, что это была «несогласованность в предоставлении координат».

В министерстве обороны России также не исключили, что одной из причин удара российской военной авиации по турецким военнослужащим стала несогласованность действий в войсках Турции. Об этом со ссылкой на источники сообщил в пятницу «Коммерсантъ».

По информации газеты, координаты нанесения авиаударов были выбраны путем космической и агентурной разведки, их заранее согласовали генштабы обеих стран.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных.