В Панаме задержали глав Mossack Fonseca

В Панаме задержаны и допрошены основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Об этом сообщает ряд иностранных СМИ. По данным The Guardian, перед этим в офисе компании проходили обыски.

Следователи искали в Mossack Fonseca следы связей с бразильской строительной компании Odebrecht, которая предположительно замешана в коррупционном скандале с нефтяной госкомпанией Petrobras. Генеральный прокурор Панамы назвал Mossack Fonseca «криминальной организацией». Следствие подозревает глав компании в создании коррупционной схемы через Odebrecht для получения государственных контрактов в Бразилии.

По данным издания Sueddeutsche Zeitung, ранее Фонсека обвинил президента Панамы Хуана Карлоса Варелу в получении денег от Odebrecht. Варела обвинения отверг.

В декабре 2016 года компанию Odebrechtобязали выплатить штраф размером до 4,5 миллиардов долларов властям Бразилии, США и Швейцарии за коррупцию.

Компания Mossack Fonseca стала известна после публикации расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), которое было опубликовано в апреле 2016 года. Получивший название «Панамского досье» архив документов компании раскрывал связи мировых лидеров с офшорными компаниями.