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Центразия

Впервые за 25 лет в аэропорту Ташкента приземлился пассажирский самолет из Душанбе

Самолет таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» (Somon Air), прилетевший 10 февраля в аэропорт Ташкента.

Самолет таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» (Somon Air), прилетевший 10 февраля в аэропорт Ташкента.

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10 февраля в аэропорту Ташкента приземлился самолет, вылетевший из города Душанбе. Это первый за 25 лет пассажирский самолет, прилетевший из Таджикистана в Узбекистан. Информацию об этом распространила пресс-служба таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» (Somon Air).

Как сообщил «Озодлику» представитель авиакомпании, этот рейс был техническим. Полностью пассажирские сообщения между Душанбе и Ташкентом возобновятся 20 февраля.

Пассажиры проходят регистрацию в аэропорту Душанбе, 10 февраля 2017 года.

Пассажиры проходят регистрацию в аэропорту Душанбе, 10 февраля 2017 года.

Среди пассажиров сегодняшнего рейса были члены делегации авиавластей Таджикистана, журналисты и 14 рядовых граждан, купившие билеты в кассах.

До конца зимы рейс будет совершаться раз в неделю – по понедельникам, а летом два раза – по понедельникам и четвергам.

Стоимость билета в одну сторону составит около 140 долларов США.

По сообщению компании «Сомон-Эйр», сегодняшний рейс был техническим. Аэропорт города душанбе, 10 февраля 2017 года.

По сообщению компании «Сомон-Эйр», сегодняшний рейс был техническим. Аэропорт города душанбе, 10 февраля 2017 года.

Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было прервано в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане. ​

Однако между двумя соседними странами до сих пор существует визовый режим.

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