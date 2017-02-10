Мирзияев подверг критике работу милиционеров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе состоявшегося в четверг селекторного совещания подверг критике работу сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщила информационная программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан», Мирзияев заявил о наличии негативной практики необоснованного затягивания сроков по материалам, не требующим дополнительных следственных действий, а также волокиты в отношении граждан. В ходе своего выступления глава государства также говорил о неквалифицированности и неопытность большинства работников правоохранительных органов, а также о неналаженности сотрудничества между оперативными структурами и следственными органами.

По словам президента, по Узбекистану сегодня действуют 2819 опорных пунктов милиции и 5867 инспекторов профилактики.

«Анализ их деятельности показывает, что они не отвечают требованиям сегодняшнего дня», – отметил он.

Исходя из этого, президент Шавкат Мирзияев дал надлежащие распоряжения соответствующим органам. Также он предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности.