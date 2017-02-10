«Азаттыку» отказали в аккредитации на круглый стол в КНБ

Репортеров «Азаттыка» (Казахской редакции радио «Свобода») не включили в списки журналистов, аккредитованных на круглый стол в Астане по проекту государственной программы по противодействию экстремизму и терроризму.

«Азаттык» планировал вести сегодня прямую трансляцию с круглого стола в Национальном университете обороны, посвященного «публичному обсуждению проекта государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму». Проект этой четырехлетней государственной программы, предполагающей усиление мер по борьбе с экстремизмом, опубликовали на сайте комитета в минувшую среду, 8 февраля. Вчера «Азаттык» подал заявку на участие в этом круглом столе.

О сокращении «до минимума» числа журналистов на этой встрече сегодня утром репортеру «Азаттыка» по телефону сообщил сотрудник штаба антитеррористического центра (АТЦ) КНБ Ержан Ережепов. Он объяснил это нехваткой мест в помещении, в котором планируется проведение круглого стола. «Зовем только центральные телеканалы», – добавил он.

Из анонса этого круглого стола следует, что помимо сотрудников госорганов в нем примут участие представители общественных объединений и НПО, а также так называемых традиционных конфессий.