В Москве говорят о «несогласованности» при ударе по войскам Турции

В министерстве обороны России не исключают, что одной из причин российского авиаудара по турецким военным стала несогласованность действий в войсках Турции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, координаты нанесения авиаударов были выбраны путем космической и агентурной разведки, их заранее согласовали генштабы обеих стран. Одной из причин происшествия могло стать перемещение турецких сухопутных войск в определенный для нанесения авиаудара квадрат, предполагают собеседники издания.

Накануне в Сирии в результате российского авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 были ранены. Это произошло в городе Эль-Баб; один из российских снарядов попал в дом, где находились турецкие солдаты.

Генштаб ВС России подтвердил, что российский бомбардировщик, выполняя боевую задачу в районе города Эль-Баб, случайно нанес удар по объекту, где находились турецкие военнослужащие.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в этой связи.