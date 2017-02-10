Суд отказался восстановить действие указа Трампа о запрете въезда в США

В среду федеральный апелляционный суд отказался восстановить действие указа президента Трампа о трехмесячном запрете на въезд в США граждан семи стран, где большинство населения составляют мусульмане. Окружной апелляционный суд в Калифорнии единогласно постановил оставить в силе решение суда нижней инстанции.

«Администрация не просто требовала, чтобы суды проявили уважение к прерогативам исполнительной власти в вопросах, касающихся иммиграции и национальной безопасности, которые ни один суд не ставит под сомнение, – говорится в постановлении, – администрация фактически настаивала на том, что иммиграционные решения исполнительной власти, мотивированные соображениями национальной безопасности, в принципе, не подлежат проверке на предмет их конституционности. Такая позиция идет вразрез с нашей демократией».

Трое членов окружного суда задали государственному адвокату много вопросов о том, на на какую фактическую информацию опирался Белый дом, причисляя граждан Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена к категории лиц повышенного риска совершения терактов, и где Генеральная прокуратура видит границы полномочий исполнительной власти в определении иммиграционной политики. В судебном постановлении ничего не говорится о том, является ли указ Трампа дискриминационным в отношении мусульман.

Президент Трамп резко отреагировал на заключение калифорнийских судей, написав в Твиттере: «Судебное разбирательство будет продолжаться. На карту поставлена наша национальная безопасность».

Генеральная прокуратура может теперь обжаловать постановление окружного суда в Верховном суде, который обычно занимает сторону исполнительной власти в делах, относящихся к иммиграции и национальной безопасности. Высшая судебная инстанция сегодня, однако, укомплектована не полностью, четыре члена ее коллегии придерживаются леволиберальных взглядов, четыре – консервативных, и в случае, если голоса судей распределятся поровну, постановление окружного суда останется в силе.