Узбекистанцы предлагают ввести образовательный курс по изучению жизни Каримова

Центр «Ижтимоий фикр» провел экспресс-опрос, направленный на определение общественного мнения по поводу увековечения памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В опросе, который длился три дня, участвовали жители столицы разного пола, возраста, национальности и социального статуса.

Как сообщает Podrobno.uz, у респондентов спросили, есть ли у них свои предложения, что еще, по их мнению, можно сделать в целях увековечения памяти первого президента. В ответах звучало: в каждом городе республики необходимо назвать одну из улиц именем Ислама Каримова, треть респондентов предложила учредить специальный грант для лучших предпринимателей и фермеров имени первого президента, высказаны мнения об организации учебного курса в образовательных учреждениях, где изучалась бы жизнь, государственная деятельность основателя независимости Узбекистана.

Кроме того, опрошенные предложили учредить премию имени Первого Президента и присуждать ее в рамках международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», проведение которого инициировал Ислам Каримов. В том числе благодаря этому мероприятию становится широко известно музыкальное наследие разных народов, молодежь воспитывается в духе преемственности национальных традиций, укрепляются международные творческие связи.

По данным Центра «Ижтимоий фикр», граждане, перечисляя заслуги первого президента, особо отмечали усилия по превращению детского спорта в неотъемлемую часть системы образования и гармоничного развития подрастающего поколения. В связи с этим респонденты предложили учредить премию имени Ислама Каримова за достижения в спорте и, особенно, в рамках трехступенчатой системы «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиады, что станет дополнительным стимулом в широком привлечении молодежи к спорту.

Опрос показал, что 97,1 процента полностью поддерживают и разделяют инициативу Шавката Мирзияева об увековечении памяти первого президента. О решениях и положениях постановления они говорили с воодушевлением, особенно выделяя установку памятников Исламу Каримову в столице, Самарканде и Карши, а также присвоение его имени ряду важнейших для страны объектов, организацию Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова и другие меры.

Граждане, как свидетельствуют результаты опроса, поддержали инициативу главы государства о ежегодном широком праздновании дня рождения первого президента 30 января, как и установлении днем его памяти 2 сентября, решение об учреждении Государственной стипендии имени Ислама Каримова, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности выдающегося политика.