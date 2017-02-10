Центробанк России планирует выдавать банковскую тайну силовикам

Центробанк работает над возможностью направлять информацию, которая содержит банковскую тайну, в правоохранительные органы для расследований выводов активов из банков, в интервью ТАСС сообщила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

Набиуллина добавила, что для механизма передачи банковской тайны потребуется изменить законодательство. По действующему законодательству Банк России не вправе раскрывать банковскую тайну.

По словам Набиуллиной, сегодня Центробанк передает материалы силовикам только, если выявит факт мошенничества в банках, но банк не имеет права передавать информацию, в которой есть банковская тайна.

Набиуллина отметила, что отсутствие возможности передавать банковскую тайну силовикам ограничивает их возможности в установлении признаков преступления и поисков подозреваемых.

«Для того чтобы пресечь нарушения, мы должны предъявить формальные доказательства нарушений, иначе мы в суде не сможем доказать обоснованность своих действий. И у нас вся система построена на формальных доказательствах. А какие могут быть формальные доказательства, когда отчетность полностью поддельная?», – добавила Набиуллина.