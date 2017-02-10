Законная передача власти в Кыргызстане: возможные сценарии

В Бишкеке 8 февраля эксперты обсудили вопрос о возможных сценариях передачи власти президентом. Некоторые аналитики предупреждают, что если Алмазбек Атамбаев не выполнит свое обещание о недопущении преемника и перейдет к силовому продвижению своего кандидата, ситуация может дестабилизироваться.

Но другие эксперты считают, что власть определила правила «игры», а политическое поле «расчищено». Партия власти в свою очередь заверяет, что, если всем кандидатам будут предоставлены равные условия, выборы пройдут честно.

Уроки прошлого

Основное политическое событие 2017 года – президентские выборы. Хотя точная дата голосования еще не назначена, некоторые политические силы уже приступили к подготовке. Некоторые кандидаты даже уже официально объявили о намерении побороться за должность главы государства.

В экспертной среде активно обсуждается характер ситуации, и главным вопрос в ней - будет ли передача власти мирной. Потому что во время парламентских выборов в 2005 году тогдашний президент Аскар Акаев привел в Жогорку Кенеш двух своих детей. Оппозиция тогда высказывала опасение по поводу того, что он продвинет дочь Бермет Акаеву в спикеры, а далее передаст ей власть. Следующий президент назначил своего сына Максима Бакиева главой неконституционного органа управления – ЦАРИИ. И в первом, и во втором случае такие действия бывших президентов привели к массовым народным волнениям.

Политологи считают, что если президент Алмазбек Атамбаев попытается силой наделить полномочиями главы государства «своего» кандидата, то передача власти может стать вовсе не мирной.

Медиаэксперт Азамат Тынаев выразил надежду, что Атамбаев сдержит свое слово и не станет внедрять во власть своего преемника:

– Если Алмазбек Атамбаев будет действовать по такому сценарию, то это может резко сказаться на политической стабильности в стране. Не могу утверждать, что возникнут беспорядки. Но будут созданы условия для них. Чтобы не доводить до этого, президент должен выполнить обещание, которое озвучивал 2-3 раза. Он говорил, что передаст власть мирно, президентом будет тот, кого изберет народ, что он не будет оставлять преемника.

«Власти заинтересованы в честных выборах»

Президент Алмазбек Атамбаев ранее заявлял, что СДПК представит своего кандидата на президентских выборах. Вместе с тем, есть опасения, что государственная машина начнет работать на кандидата от СДПК и создаст все условия для продвижения преемника. В этой связи возникают вопросы о том, будут ли созданы равные условия для кандидатов от оппозиционных партий и кандидата от фракции СДПК.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Анвар Артыков отметил, что правящая партия заинтересована в проведении честных выборов:

– На сегодняшний день все отечественные политики имеют одну цель. Это обеспечение честных и чистых выборов мирным путем. Все надеются на то, что предстоящие выборы не повлекут за собой какую-либо нестабильность в Кыргызстане. Все, кто думает по-другому, это люди, которые не думают о будущем, согласии и спокойствии Кыргызстана. Конечно, эти выборы будут особенно для нашей партии большой ответственностью. Но и другие политические силы, планирующие принять участие в президентских выборах, должны отнестись к этому с ответственностью. А также внести свой вклад в мирный и честный процесс выборов. Поэтому будут приняты меры по мирной и конституционной передаче власти.

Вместе с тем, политологи поднимают вопросы о том, чтобы не допустить использования административного, информационного и финансового ресурсов в пользу кандидата от власти. Также было отмечено, что важную роль будет играть гражданское общество и политические партии, которые могут требовать соблюдения законов и предотвращения нарушений на выборах.

Аналитики считают, что результаты будут зависеть от того, насколько четко будут определены правила выборов. Потому что они пришли к выводу, согласно которому «устоявшиеся политические обстоятельства обеспечат недопущение «чужаков» в центр управления». Политолог и конфликтолог Жыргалбек Касаболотов вот что думает по этому поводу:

–​ Нынешняя власть не опасается, что на президентских выборах выиграет совершенно другой человек. Даже если придет совершенно другой человек, по Конституции основные полномочия уже отданы премьер-министру. Это похоже на известную всем мошенническую игру, когда только сам наперсточник знал, в какой стакан он положил шарик. Поэтому тот, кто создавал избирательные технологии, тот и будет играть в игру. То есть, победит кандидат той стороны, которая создавала правила игры. Значит, в соответствии с этими правилами есть план игры. Однако, если власти совершат ошибки и тем самым будут раздражать народ, это может привести к волнениям. Если люди поднимутся, то они могут снести все ветви власти. Самое большая опасность заключается в этом.

Ранее оппозиционные политики высказывали подозрения, что даже если Алмазбек Атамбаев не будет выдвигать преемника, то кандидата от СДПК вытянут в президенты. Алмазбек Атамбаев ранее говорил о том, что выборы будут равноправными, и у кандидата от СДПК не будет никаких преимуществ.

В истории независимого Кыргызстана впервые конституционным путем власть поменялась в 2011 году. Бывшие президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были вынуждены покинуть страну после волнений в 2005 и 2010 годах.

Материал «Азаттыка» (Кыргызской редакции радио «Свобода»)