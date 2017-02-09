Ассанж может покинуть посольство Эквадора, если власть в стране сменится

Кандидат в президенты Эквадора Гильермо Лассо обещал в случае своей победы на выборах потребовать от основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа покинуть посольство Эквадора в Лондоне. По его мнению, содержание Ассанжа в посольстве обходится стране слишком дорого, – сообщает The Guardian.

Эквадор сейчас переживает крупнейший финансовый кризис за последние десятилетия.

Согласно опросам, Лассо, представляющий правый альянс, сейчас уступает в гонке кандидату от правящей партии Ленину Морено. Выборы в Эквадоре пройдут 19 февраля.

В 2012 году Ассанж получил политическое убежище в Эквадоре, однако, ввиду невозможности попасть на территорию южноамериканского государства, укрылся в его посольстве в Лондоне. В случае, если Ассанж покинет посольство, ему грозит экстрадиция и суд в США в связи с публикацией сайтом WikiLeaks секретных документов американских ведомств. Кроме того, ордер на арест Ассанжа выдан в Швеции – в связи с обвинениями в сексуальном насилии.