Кандидат в Верховный суд США разошелся с Трампом во мнениях

Кандидат в судьи Верховного суда США Нил Горсач раскритиковал высказывания президента Дональда Трампа об американском судебном сообществе, несмотря на то что именно Трамп всего 8 дней назад внес кандидатуру Горсача на рассмотрение в Сенат.

Трамп в последнее время в своем твиттере и публичных выступлениях часто критикует судью из Сиэтла, вынесшего решение о приостановке действия президентского указа о временном запрете въезда в США граждан семи стран. Президент, в частности, назвал его «так называемым судьей» и заявил, что, если апелляционный суд не восстановит действие указа, ответственность за возможные будущие теракты в стране ляжет на судебную систему, которая, по словам Трампа, «политизирована». Эти заявления подвергли критике не только демократы, но и ряд республиканцев.

По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, Горсач в ходе встречи с ним в среду назвал заявления Трампа «разочаровывающими» и «деморализующими». Сам кандидат в судьи Верховного суда не выступил с публичным заявлением, однако в его окружении подтвердили слова Блюменталя.

Для того, чтобы стать судьей Верховного суда, Горсачу необходимо получить не менее 60 голосов в Сенате – это значит, что его должны поддержать как минимум 8 демократов. Многие обозреватели отмечают, что дистанцирование от Трампа по ряду вопросов может помочь Горсачу получить поддержку некоторых умеренных демократов.