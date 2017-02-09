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Новости

На АЭС во Франции произошел взрыв, «угрозы распространения радиации нет»

Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

На атомной электростанции «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв, но опасности радиоактивной утечки нет, сообщают местные власти.

Инцидент произошел в регионе Манш на станции, принадлежащей компании EDF, где имеются два реактора мощностью по 1300 мегаватт, построенные в 1980-е годы.

Компания EDF заявила, что в результате инцидента никто не пострадал и возникший пожар «незамедлительно» был взят под контроль.

Реактор был отключен от энергетической сети.

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