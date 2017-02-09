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Новости

Скончалась известная ведущая узбекского ТВ Насиба Максудова

Известная ведущая узбекского ТВ Насиба Максудова.

Известная ведущая узбекского ТВ Насиба Максудова.

Насиба Максудова, долгие годы проработавшая диктором на узбекском телевидении, скончалась в ночь с 8 на 9 февраля от инсульта.

Как сообщили родственники Максудовой радио «Озодлик», в результате сердечного приступа в январе этого года диктор была госпитализирована в больницу. С тех пор состояние ее здоровья оставалось тяжелым.

68-летняя Максудова в последнее время являлась автором и ведущей программы «Дийдор ширин» на телеканале «MY5».

Насиба Максудова была награждена медалью «Шухрат» и являлась лауреатом премии «Олтин калам».

Насиба Максудова родилась в 1948 году. Долгие годы она работала ведущей на Национальном телеканале Узбекистана.

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