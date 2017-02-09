В Кыргызстане произошел конфликт между послами Украины и России

Послы Украины и России вступили в перепалку на пространстве СМИ Кыргызстана. Поводом для разногласий стала встреча украинского дипломата с местными журналистами. Встреча посла Николая Дорошенко с представителями СМИ прошла 1 февраля. На следующий день новостной портал Vesti.kg опубликовал материал под названием «Посол Украины в КР втравливает кыргызстанских журналистов в конфликт с Россией?».

В статье издание привело слова посла России Андрея Крутько, который обвинил своего украинского коллегу в нарушении дипломатической этики. Российский дипломат также затронул обострившуюся ситуацию в Авдеевке на востоке Украины, обвинив украинские власти в провокациях. «Что касается ситуации в Авдеевке – устроили очередную провокацию, и следом, как в поговорке, вор кричит – держи вора. К сожалению, видимо, ему пришли такие указания. Ничего не поделаешь», – заявил Крутько.

Ответ посла Украины не заставил себя долго ждать. Николай Дорошенко напомнил представителю России о недопустимости вмешательства во внутренние дела Украины, добавив, что ведет свою деятельность в рамках международного протокола. «Для меня объективность и достоверность являются ключевыми принципами работы с информацией. В этом состоит коренное отличие моего подхода к информационной работе от подхода, исповедуемого российской стороной, которая основывает свои суждения на «фейковых» новостях «фабрики интернет-троллей» и постановочных сюжетах РосСМИ. На календаре не 1917 год, чтобы посол России мог давать указания», – добавил он.

Таким образом, дискуссии о ситуации на востоке Украины вылились в перепалку послов двух стран на медиаполе Кыргызстана. Одной из участниц встречи с украинским послом стала основательница газеты «Республика», бывший посол Кыргызстана в США Замира Сыдыкова. По ее словам, встреча была организована исключительно для получения информации о ситуации в Украине. «Я удивляюсь заявлениям, что посол Украины втравливает кыргызских журналистов. Это не так. Российские СМИ и без того распространяют однобокую информацию», – добавила она.

По мнению экс-министра иностранных дел Аликбека Джекшенкулова, необходимо с понимаем отнестись к сложившейся ситуации между дипломатами. Послы лишь выполняют свою работу, защищая интересы своих стран подчеркнул он и добавил, что кыргызские власти и СМИ должны сохранять нейтральную позицию в подобных случаях.