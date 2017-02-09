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AI призывает Астану «остановить наступление на социальные медиа»

Логотип международной правозащитной организации Amnesty International.

Логотип международной правозащитной организации Amnesty International.

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает власти Казахстана «остановить беспрецедентное наступление на социальные медиа», говорится в опубликованном сегодня докладе организации. В докладе под названием «Думай прежде, чем постить: Уничтожение пространства для свободы выражения мнения в социальных сетях в Казахстане» отмечается, что Астана использует «всё более изощренные и агрессивные методы, чтобы искоренить инакомыслие в Интернете и социальных сетях». Власти используют законодательство для ограничения или блокировки доступа к определенным сайтам и применения административных и уголовных санкций в отношении пользователей, использовавших Сеть для осуществления прав на свободу слова и мирных собраний, считают правозащитники.

«Независимые СМИ в Казахстане уже практически задушены, но Интернет долгое время оставался относительно свободным пространством, где можно было высказывать критические мнения, не опасаясь цензуры правительства. Это больше не так», – отмечает Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии. Он добавляет, что сейчас власти отслеживают инакомыслящих в Интернете, используют публикации из социальных сетей для судебного преследования, осуждения и лишения свободы правозащитников. Amnesty International подробно останавливается в отчете на деле гражданских активистов из Атырау Макса Бокаева и Талгата Аяна, которые были арестованы после стихийного митинга по «земельному вопросу» и впоследствии приговорены к пяти годам тюрьмы каждый по обвинению в «возбуждении розни» и других «преступлениях». Amnesty International считает Бокаева и Аяна узниками совести, которые лишились свободы исключительно за мирное осуществление своих прав на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Правозащитная организация упоминает массовые задержания пользователей соцсетей в Казахстане весной прошлого года, накануне намеченного на 21 мая общенационального протеста против инициируемой властями земельной реформы. «В большинстве случаев единственное, что сделали арестованные, – в социальных сетях заявили о своём намерении принять участие в акциях протеста, запланированных на 21 мая, сообщили информацию об этих протестах или высказали свою поддержку им», – подчеркивается в отчете. Правозащитники перечисляют в отчете случаи уголовного преследования людей за опубликованные в Сети сообщения, расценивая эти случаи как нарушения свободы выражения в Интернете.

Правозащитники отмечают, что, вопреки усилиям властей представить Казахстан в качестве «информационного общества», они установили «необоснованные ограничения в законодательстве и на практике на доступ к источникам информации в Интернете». Вследствие этого многие пользователи получают доступ к материалам в Интернете через виртуальные частные сети, чтобы избежать слежки или получить доступ к заблокированным материалам.

Amnesty International призывает власти Казахстана обеспечить свободную реализацию права на свободу выражения, внести изменения в административный и уголовный кодексы, которые в настоящее время используются для того, чтобы заставить замолчать критиков и отправлять за решетку мирных демонстрантов.

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