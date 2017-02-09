Группа сенаторов хочет запретить Трампу снимать санкции с России

Группа сенаторов США от обеих партий в среду внесла законопроект, согласно которому теперь любое решение президента Дональда Трампа о снятии санкций с России должно получить одобрение Конгресса.

Законопроект, получивший название «Акт о пересмотре российских санкций», поддерживают, среди прочих, такие влиятельные сенаторы, как республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Бен Кардин.

Дональд Трамп ранее говорил о своем стремлении наладить отношения с Россией и намекал на возможность отмены мер, введенных администрацией Барака Обамы из-за вмешательства Москвы в конфликт на востоке Украины, аннексии Крыма и хакерских атак, которые, как утверждают американские спецслужбы, были осуществлены с целью повлиять на выборы в США. Инициатива американских сенаторов предусматривает, что любое ослабление санкций против России должно быть согласовано с Конгрессом. Спикер Палаты представителей – палаты Конгресса – Пол Райан накануне заявил, что понимает попытки администрации Трампа улучшить отношения с Москвой, но уверен, что они обречены на провал.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер накануне заявил, что санкции, которые США ввели против России в связи с аннексией Крыма, останутся в силе до тех пор, пока, как сказал Спайсер, Россия не «покинет Крым». Комментировать новый законопроект он не стал.