Одна из улиц Бухары будет названа именем Ислама Каримова

Бухарская областная комиссия по координации вопросов наименования и изменения названий географических объектов внесла в Кабинет Министров Узбекистана предложение о названии одной из центральных улиц областного центра именем Ислама Каримова. Об этом было официально заявлено в ходе заседания комиссии, передает интернет-издание Nuz.uz.



Решение о названии одной из улиц Бухары именем Ислама Каримова было принято хокимом области У.Барноевым 29 января в соответствии с Постановлением Президента страны от 25 января текущего года «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».



В рамках решения главы областной администрации Бухарская городская территориальная комиссия предложила назвать именем Первого Президента Республики Узбекистан территорию от улицы Абдулхолика Гиждувони до пересечения улиц Узбекистон Мустакиллиги и Пиридастгир.