В Москве обсудили исключение таджикских мигрантов из черного списка

Российские и таджикские официальные лица обсудили возможность исключения из списка невъездных десятков тысяч таджикских мигрантов. Посол Таджикистана в России Имомуддин Саттори обсудил этот вопрос с первым заместителем министра внутренних дел России Александром Горовым, сообщил радио «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода») источник в посольстве Таджикистана в Москве.

По данным посольства Таджикистана в России, в настоящее время около 270 тысяч таджикских мигрантов лишены возможности въезжать на территорию России. «Во время встречи российская сторона заявила, что рассматривает вопрос об амнистии выдворенных из страны таджикских мигрантов. Мигрантам из «черного списка», не совершившим серьезное правонарушение, могут разрешить вновь въезжать в Россию», – сообщает «Озоди».

В конце прошлого года Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о послаблении миграционного законодательства в отношении мигрантов, совершивших административные правонарушения в определенных регионах этой страны. Предполагается, что под возможную амнистию подпадут от 14 до 68 тысяч таджикских мигрантов, которым ранее запретили въезд в Россию.

Информация о возможной «амнистии» таджикских мигрантов появилась накануне визита президента России Владимира Путина в Таджикистан, в ходе которого, как ожидается, будет поднят вопрос о возможном вхождении Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По словам министра экономического развития Таджикистана Нематулло Хикматуллозоды, «Душанбе изучает опыт других стран, вступивших в ЕАЭС».

По имеющимся данным, на территории России в настоящее время в трудовой миграции находятся около миллиона граждан Таджикистана.