Кыргызский депутат призывает закрыть реалити-шоу «Келин»

Депутат парламента Кыргызстана и бывший генеральный прокурор страны Аида Салянова выступила за закрытие реалити-шоу «Келин» на местном телевидении, вызвавшего неоднозначную реакцию в обществе. По словам Саляновой, по национальному телевидению необходимо пропагандировать общечеловеческие ценности, традиции кыргызского народа, которые демонстрируют уважительные взаимоотношения в обществе и семье, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»). Салянова указала, что в передаче свекровь некорректно выставляется деспотом, а невестки подвергаются унижениям.

«Это предложение звучит не только как от депутата парламента, но и как невестки, у которой добрая и мудрая кайнене [свекровь], всегда помогавшая и поддерживавшая свою невестку», – сказала Салянова, добавив, что нужно популяризировать правильные образы свекрови и невестки.

Другой депутат, Айнуру Алтыбаева, призвала провести гендерную и юридическую экспертизу этого телепроекта.

Продемонстрированный в эфире кыргызского канала ОТРК фрагмент реалити-шоу «Келин» («Невестка») вызвал неоднозначную реакцию общественности. По словам руководства телеканала, цель проекта - в интерактивной форме показать особенности традиций, культуры, быта кыргызской семьи. У экспертов по гендерным вопросам иное мнение. Они считают, что шоу нарушает права женщин. Инициативная группа телезрителей призвала снять реалити-шоу «Келин» с эфира. На сайте change.org. размещена петиция за закрытие передачи. Авторы петиции планируют направить ее руководству телеканала, главе его наблюдательного совета и в аппарат президента Кыргызстана.

Кыргызские феминистки недовольны телешоу «Келин»:

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