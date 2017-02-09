ЕС считает приговор Навальному политически мотивированным

Приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса», вынесенный 8 февраля судом в Кирове, ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы относительно справедливости демократических процессов в стране. Это попытка заглушить еще один независимый политический голос в России, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

Накануне Ленинский районный суд Кирова признал Навального виновным в хищении по делу «Кировлеса» и приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Назначенное судом наказание лишает оппозиционера возможности участвовать в президентских выборах. По закону, осужденные за тяжкие преступления (к которому относится и вменяемая Навальному растрата), не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Сам Навальный заявил, что его избирательная кампания продолжится, а приговор будет обжалован.

Дело «Кировлеса» рассматривалось дважды. В 2013 году Алексей Навальный был приговорен к реальному сроку, который затем был заменен на условный. Следствие утверждало, что он и предприниматель Петр Офицеров организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение.