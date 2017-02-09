Спикер Конгресса: Трампу вряд ли удастся улучшить отношения с Россией

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан предсказал провал попыток президента Трампа наладить хорошие отношения с Россией.

В интервью американскому общественному телевидению, показанному в среду, самый влиятельный после президента политик в США заявил, что ему понятно желание президента Трампа улучшить отношения с Москвой, но они, по его мнению, скорее всего, обречены на провал. «Я думаю, что то, что президент сейчас пытается сделать похоже на то, что делали два предыдущих президента. Я не думаю, что это сработает, – сказал Пол Райан. - Новые администрации делают это».

Райан напомнил о политике «перезагрузки», предпринятой администрацией Барака Обамы. «Логика таких действий понятна. Есть случаи, когда наши интересы совпадают с интересами России, есть случаи, когда они не совпадают», – считает спикер Палаты представителей. «Можем ли мы направить Россию на путь, который не пересекается с нашими интересами или даже совпадает с ними? Я бы не стал замирать в ожидании этого», – подытожил Пол Райан.