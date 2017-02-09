Глава МВД Украины назвал главную версию убийства журналиста Павла Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал главную версию убийства Павла Шеремета. По его словам, Шеремета убили за его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и Белоруссии.

Выступая на пресс-конференции в Киеве 8 февраля, посвященной расследованию, министр не исключил, что убийство журналиста было политическим заказом, поступившим из России.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Александр Вакуленко, в свою очередь, сообщил, что самодельное взрывное устройство, с помощью которого совершено преступление, было изготовлено из противопехотной мины, двух магнитов и электродетонатора; использовалась взрывчатка гексоген. Бомба, закрепленная под водительским сидением автомобиля, взорвалась, когда в нем ехал Шеремет.

Один из руководителей «Украинской правды» и ведущий радио «Вести» Павел Шеремет погиб при взрыве 20 июля 2016 года в центре Киева.