Федеральный апелляционный суд отложил решение о законности указа Трампа

Апелляционный суд 9-го федерального округа США не вынесет 8 февралярешения по вопросу о конституционности указа президента Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну.

Во вторник суд выслушал адвокатов Белого дома, которые ходатайствовали об отмене решения федерального судьи Джеймса Робарта, приостановившегодействие указа президента о запрете въезда в США граждан семи стран, в которых большинство населения – мусульмане.

В среду Трамп, выступая в Вашингтоне перед начальниками полиции крупнейших городов, заявил, что безопасность Америки под угрозой. По его словам, создаётся впечатление, что американские суды «политизированы».

Ранее президент США сказал, что судья Робарт открыл страну для «потенциальных террористов».