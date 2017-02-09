В Кыргызстане намерены заблокировать «вредные ссылки» в Интернете

Межведомственная группа, созданная Генпрокуратурой, установила отдельные ссылки в Интернете, которые содержат информацию, «способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред». Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»), главный надзорный орган республики внес в суд иск о признании размещенной там информации противоправной и запрещенной к распространению на территории КР, с постановкой вопроса ограничения доступа путем блокировки.

Генеральная прокуратура пока не сообщает, какие именно ресурсы или ссылки намерена заблокировать, какая там содержится информация. Удастся ли госорганам прекратить распространение в Кыргызстане так называемых групп смерти в Интернете, вовлекающих подростков к виртуальным играм наподобие «Синего кита»?

По мнению некоторых экспертов, перекрыть Интернет получилось пока только у Китая. В КНР есть свои аналоги популярных в том же Кыргызстане социальных сетей и мессенджеров. В соседнем Казахстане бывали случаи временной блокировки определенных соцсетей и сервисов обмена сообщениями. Как правило, социальные сети и мессенджеры блокируются во время каких-то чрезвычайных ситуаций, как, например, в июле 2016 года в Турции. В Кыргызстане такого прецедента пока не было. А, как известно, смертельная игра распространяется по «Инстаграму» и «Вконтакте».

По словам пожелавшего остаться неизвестным представителя одного из провайдеров интернет-связи, заблокировать конкретные группы и ссылки в соцсетях технически возможно, но на это требуется специальное письмо от силовиков:

– Можно даже заблокировать любого абонента WhatsApp, ссылку в соцсетях, обсуждение. Допустим, если в «Фейсбуке» кто-то что-то написал и идет обсуждение – это тоже можно заблокировать. У провайдеров Интернета есть механизмы, которые позволяют производить те операции, которые провайдер дал команду делать, в том числе – наложить блок на пропуск трафика конкретной ссылки. Если к нам поступит письмо из суда или силового органа, который имеет полномочия на это, что надо заблокировать тот или иной сайт или ссылку, мы исполним решение.

К слову, в 2016 году в Кыргызстане заблокировали 86 интернет-ресурсов. Они, как предполагается, осуществляли пропаганду идей экстремизма и терроризма. Все эти сайты закрыты решением суда. А в 2015 году в республике предприняли попытку блокировки сайтов, содержащих «сведения интимного характера». Тогда специалисты высказали скептицизм по поводу способности заблокировать сайты, находящиеся в иностранной доменной зоне.

За последние две недели в Кыргызстане произошло несколько случаев суицида среди несовершеннолетних. Высказывались мнения, что они могут быть связаны с так называемыми группами смерти. Но такие предположения пока не нашли подтверждения. Эта проблема также до сих пор актуальна в России и соседнем Казахстане. Предполагаемый создатель виртуальной «игры» задержан в России еще в ноябре 2016 года, но группы продолжают распространяться.