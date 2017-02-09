Спецслужбы Казахстана опубликовали проект антитеррористической программы

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал проект президентского указа о госпрограмме «по противодействию религиозному экстремизму и терроризму» на 2017–2020 годы. Задачами этой программы называют совершенствование мер, направленных на «формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии и нулевой терпимости к действиям, связанным с радикальными проявлениями», сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

Согласно приводимым в проекте этой госпрограммы сведениям, за последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 546 «рекрутов-казахстанцев»; с 2013 года «на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 27 насильственных экстремистских акций террористического характера».

Во вводной части документа говорится, что «нейтрализация внешних и внутренних факторов, способствующих возникновению радикальных взглядов среди отдельных представителей общества» должна обеспечить условия для вхождения Казахстана «в тридцатку наиболее развитых государств мира». К внутренним факторам в проекте этой программы отнесены и существующие «социально-экономические проблемы».

Авторы этой программы ставят целью ежегодное пятипроцентное снижение количества лиц, «разделяющих экстремистские идеи, направленные на разжигание религиозной вражды или розни». Также проект госпрограммы предусматривает увеличение ежегодно количества уличных камер видеонаблюдения.

Проект среди прочего предполагает «повышение уровня реагирования на террористические проявления в пределах континентального шельфа Каспийского моря» и предотвращение проникновения экстремистской и террористической идеологии в правоохранительные и специальные государственные органы, а также в среду военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях.

Из пояснительной записки к проекту указа следует, что реализация программы будет осуществляться за счет республиканского и местных бюджетов. Контроль за исполнением этого указа, как предполагается, будет возложен на администрацию президента.