GM Uzbekistan может организовать сборку авто в России

Покинувшая российский рынок компания General Motors может вернуться обратно с помощью узбекской «дочки» GM Uzbekistan, сообщают российские СМИ.

Компания GM Uzbekistan, по некоторым данным, ведет переговоры с черкесским заводом Derways. Стороны обсуждают организацию сборки автомобилей на мощностях черкесского завода. Речь идет о промсборке автомобилей Ravon. Отмечается, что окончательное решение по сборке еще не принято.

Возвращение GM таким образом на российский рынок через узбекский бренд позволило бы и сохранить практически нейтральный статус американцев, и закрепиться им в России с продукцией, которая ранее была очень популярна.