Трамп заявил о поддержке Турции в разговоре с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке Турции «в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО» во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 февраля, сообщает Белый дом и администрация Эрдогана.

Трамп также сказал об общей приверженности двух стран «борьбе с терроризмом во всех его формах» и поприветствовал вклад Турции в борьбу против боевиков группировки «Исламское государство», говорится в заявлении Белого дома.

Лидеры двух стран подчеркнули, что Турция и Соединенные Штаты являются друзьями и союзниками, отмечается в сообщении администрации президента Турции. Турция, член НАТО, имеет общие границы с Сирией, Ираком и Ираном и является важным игроком в регионе, однако отношения Эрдогана с бывшим президентом США Бараком Обамой, а также с Западной Европой порой были напряженными.

Турция недовольна тем, что Вашингтон, как считает Анкара, не желает выдавать живущего в США турецкого религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в том, что он является «вдохновителем» неудачной попытки государственного переворота, предпринятой в прошлом году. Анкара и Вашингтон имеют разногласия по поводу поддержки Соединенными Штатами сирийского курдского военизированного формирования YPG, которое Анкара считает террористической организацией. В сообщениях администраций президентов США и Турции нет информации о том, обсуждались ли эти вопросы в ходе телефонной беседы.

Тем не менее турецкий новостной канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган призвал Трампа прекратить поддержку YPG, в то время как другой турецкий телеканал, NTV, распространил информацию, что Эрдоган призвал Вашингтон поддержать борьбу Турции против «сети» Гюлена.