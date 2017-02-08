В Москве арестован кыргызстанец, виновник ДТП, в котором погибли 8 человек

Гражданин Кыргызстана, водитель автомобиля Toyota, обвиняемый по делу о нарушении ПДД, в результате которого в аварии в Новой Москве погибли восемь человек, арестован до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Москве.

«Тверским районным судом Москвы в отношении водителя автомобиля, допустившего выезд на полосу встречного движения и столкнувшегося со встречной автомашиной, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

Напомним, 1 февраля 2017 года около 15.20 на Варшавском шоссе возле деревни Коротыгино произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota и УАЗа. В результате погибли восемь человек, четверо госпитализированы. Среди жертв и пострадавших имеются граждане Узбекистана.

В отношении водителя автомобиля Toyota возбуждено уголовное дело.

После ДТП в Посольстве КР в РФ сообщали, что 22-летний гражданин Кыргызстана находится в отделении реанимации городской больницы им. Н. И. Пирогова. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.