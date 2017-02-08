В пригородах Парижа – ночные беспорядки из-за превышения власти полицией

В пригородах Парижа полиция арестовала около десяти человек после продолжающихся уже четыре ночи беспорядков с участием молодежи. Как сообщил представитель правоохранительных органов, напряженность, возникшая из-за обвинений в полицейском насилии, распространяется на новые районы.

В результате столкновений около 10 автомобилей были сожжены после того, как молодые люди забросали бутылками с бензином полицейских в пригородах к северу от столицы Франции. Агентство Franceinfo сообщило, что водитель автобуса получил незначительные травмы после того, как в машину была брошена бомба с бензином.

Проблемы начались в Ольне-су-Буа несколько дней назад после того, как четыре сотрудника полиции были отстранены от исполнения служебных обязанностей из-за расследования обвинений в том, что они при задержании 22-летнего мужчины пытались вставить ему дубинку в анус. Один из полицейских, участвовавших в аресте, подвергнут расследованию по подозрению в изнасиловании.

Как отмечает агентство Рейтер, несмотря на то что беспорядки имеют значительно меньший характер, чем 12 лет назад, в 2005 году, они послужили напоминанием о сохраняющейся напряженности в районах с высоким уровнем безработицы и большим количеством иммигрантов.