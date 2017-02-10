ЮНЕСКО может исключить город Шахрисабз из списка объектов Всемирного наследия

Местные архитекторы и международные эксперты выражают обеспокоенность по поводу излишней реставрации исторической части древнего города Шахрисабз, внесенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также утраты им своей архитектурной ценности в связи со строительством современных зданий.

В настоящее время в древней части Шахрисабза идут проверки на предмет нанесения вреда историческим памятникам города. Об этом «Озодлику» на анонимных условиях сообщил источник в Главном научно-производственном управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана.

– Был обсужден вопрос о том, что реставрационные работы, проведенные в 1996 году в мемориальном комплексе «Дорут-тиловат», называемом в народе мечетью «Кук-Гумбаз» («Голубой Купол»), построенной в 1435 году от имени Шахруха Мирзы (сын Тамерлана, отец знаменитого астронома Улугбека – Ред.), оказались бракованными. Вопрос о том, останется ли Шахрисабз в списки ЮНЕСКО или нет, будет решен летом этого года. Есть закон об охране исторических памятников, но нет механизма исполнения этого закона. Рабочим хватает всего лишь одного слова руководителя для быстрой и небрежной реставрации исторических объектов, – говорит наш источник в Минкультуре Узбекистана.

На 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоялась в июле 2016 года в Стамбуле, древняя часть Шахрисабза была внесена в список «культурных объектов, находящихся под угрозой исчезновения».

Эксперты ЮНЕСКО, выступившие 14 июля прошлого года в эфире радио ООН, заявили о том, что под предлогом развития туризма в центре Шахрисабза были снесены исторические здания, а вместо них построены современные гостиницы, что нанесло невосполнимый урон облику древнего города.

Как стало известно «Озодлику», члены Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО создали специальную комиссию в целях установления масштабов ущерба, нанесенного историческому облику Шахрисабза и планирования мероприятий, направленных на восстановление исторической ценности древнего города.

Как говорит репортеру нашего радио сотрудник Минкультуры Узбекистана, данная комиссия назвала состояние древнего Шахрисабза «плачевным».

В беседе с «Озодликом» известный в республике архитектор, являющийся членом Союза архитекторов Узбекистана, заявил о том, что большая часть Старого города в Шахрисабзе просто уничтожена.

– Более 10 процентов древней части Шахрисабза просто уничтожена. Они не учли рекомендации архитекторов и экспертов в этой области. В настоящее время эта сфера находится в руках бизнесменов-подрядчиков, а не архитекторов. У нас снос стоит дороже, чем строительство. Поэтому они заинтересованы в этом. Если есть возможность, то нужно приостановить на неопределенное время любые строительно-реконструкционные работы в исторических городах Узбекистана, – говорит нашему радио известный узбекский архитектор.

Как сказал «Озодлику» ташкентский политолог, публикующий свои статьи под псевдонимом Акмаль Ризаев, после реставрации мавзолей «Джахангира» и мечеть «Хазрат Имам» в Шахрисабзе полностью утратили свою историческую ценность.

– Узбекские чиновники являются сторонниками реставрации, а не консервации. Хотя среди лучших архитекторов со всего мира консервация памятников истории и культуры превратилась в тренд. То есть, они являются сторонниками сохранения первоначального вида объекта. Даже если древние объекты разбиты или разрушены, они охраняют их под пуленепробиваемыми стеклами. Исторические объекты в Шахрисабзе в советские годы выполняли задачу донора для Самарканда, что и привело его в такое заброшенное состояние. То есть, для того, чтобы предать блеск Самарканду, узоры, украшающие исторические памятники в Шахрисабзе, были трансплантированы. Однако из-за «идеологии Амира Тимура» в годы независимости в Шахрисабзе были проведены невиданные ранее реставрационные работы, которые в результате значительно повредили исторический облик города. После «ускоренной реставрации» по случаю 660-летия со дня рождения Амира Тимура древний дворец «Оксарой» в Шахрисабзе превратился в псевдо-памятник, напоминающий больше дворец Алладина из Диснеевского мультика, – говорит «Озодлику» Акмаль Ризаев.

По словам собеседник, разрушение исторических памятников под предлогом реставрации происходят и в таких древних городах Узбекистана, как Хива, Самарканд и Бухара.

– «Чор минор» в Бухаре был отреставрирован с применением современных материалов после падения одного из минаретов этого медресе. Стены исторического «внешнего» города «Дишан-Кала» в Хиве были оштукатурены обмазкой, в которую были добавлены отходы из местной фабрики по производству ковров. Строительство мемориального комплекса имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова на территории исторического кладбища «Хазрати Хизр» также разрушит архитектурный облик этой территории, – сказал собеседник.

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