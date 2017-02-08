Мирзияев утвердил стратегию развития страны

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017–2021 годах.

Документ направлен на коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализацию приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни, передает Podrobno.uz.

При этом глава государства особо подчеркнул, что в рамках стратегии и государственных программы, направленных на ее реализацию, необходимо добиться коренного совершенствования системы работы с обращениями физических и юридических лиц, внедрения новых эффективных механизмов и методов налаживания открытого диалога с населением, ввести в практику системы отчетности должностных лиц перед населением, укрепление на этой основе доверия народа к государственной власти. Кроме того, важно не допустить создания бюрократических преград и препон при рассмотрении обращений физических и юридических лиц, превращения процесса диалога с населением в кампанейщину.

Сообщается, что стратегия действий будет реализовываться в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года.