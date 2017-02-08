Осужденные в РК по «земельному вопросу» активисты оказались в списке «экстремистов»

Фамилии осужденных гражданских активистов из Атырау Макса Бокаева и Талгата Аяна появились в списке организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Между тем пока не известно, где сейчас находятся заключенные активисты.

Список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, опубликован на сайте комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана. Одним из оснований для попадания в него является вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным в совершении экстремистского и террористического преступления. Такой перечень ведется в соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян после участия в массовой стихийной демонстрации против инициированной властями земельной реформы 24 апреля 2016 года в Атырау осуждёны на пять лет тюрьмы по обвинению в «разжигании розни», «распространении заведомо ложной информации» и «нарушении порядка проведения митинга». В прошлом месяце апелляционная инстанция Атырауского областного суда оставила в силе этот приговор.

Где сейчас находятся сами осужденные активисты Макс Бокаев и Талгат Аян точно неизвестно. Как говорят их сторонники, их везут по этапу к месту отбывания наказания. Известно от родных Макса Бокаева, что его с запада через юг Казахстана этапируют в учреждение ЕС-164/3 города Петропавловска на севере страны.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила приговор Максу Бокаеву и Талгата Аяну. Европейский союз ранее призвал власти Казахстана освободить их. Эксперты ООН назвали преследование Бокаева и Аяна политически мотивированным.