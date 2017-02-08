Туркменские банки ввели новые ограничения на выдачу наличных средств

Банки Туркменистана ввели новые ограничения на сумму выдачи наличных средств по пластиковым картам внутри страны и за рубежом, а также увеличили стоимость банковских услуг.

Согласно новым правилам Внешэкономбанка Туркменистана, вступившим в силу 6 февраля 2017 года, в течение одних суток, сумма обналичиваемых средств за рубежом по ряду тарифов не должна превышать 250 долларов США (около 875 манатов). Для банковских карт категории «Gold» ограничение составляет 300 долларов США (1050 манатов).

«До этого со своего счета ежедневно можно было снять наличные в размере 10 тысяч долларов США. Теперь сумма не должна превышать 250 долларов США ​в день. Весь мой бизнес под вопросом», – сообщил один из туркменских предпринимателей.

Сообщается также об увеличении размера банковской комиссии за обналичивание средств с пластиковых карт категории VISA и MasterCard с 1,75% до 3%. «О новых ограничениях нас не предупредили заранее и объявлений нигде не было. Узнали только при обналичивании денег с карточек», – рассказали предприниматели.

Напомним, что ограничения по сумме снятия денежных средств до настоящего времени существовали во всех регионах страны, кроме столицы.Теперь с ограничениями столкнулись и жители Ашхабада. В то же самое время местные жители сообщают о недостатке банкоматов и систематическом отсутствии в них достаточного количества денег.