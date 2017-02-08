Сенаторы США хотят предотвратить возможную отмену российских санкций

В среду несколько американских сенаторов во главе республиканцем Линдси Грэмом и демократом Беном Кардиным планируют внести в Сенат законопроект, согласно которому законодатели получат право вето решения президента США об отмене санкций против российских граждан и российских компаний.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении CNN, в законопроекте содержатся положения, предусматривающие предоставление Белым домом Конгрессу предварительного уведомления о намерении отменить или ослабить режим санкций. Конгрессу будет предоставлено право рассмотреть этот указ и заблокировать его в результате голосования. Среди спонсоров законопроекта сенаторы Джона Маккейн, Марко Рубио, Клэйр Маккаскил и Шеррод Браун. По словам Марко Рубио, у этого законопроекта широкая поддержка в Сенате и вполне вероятно его одобрение, если президент Трамп попытается начать процесс ослабления режима санкций до того, как Россия выведет свои силы из восточной Украины и прекратит вмешательство в ее дела.

Еще одна группа сенаторов пытается обеспечить поддержку своего собственного законопроекта коллегами по Сенату. Этим документом предусматриваются разносторонние санкции против Кремля в ответ на российское вмешательство в американскую предвыборную кампанию и другие недружественные действия.

Пока неизвестно, когда эти законопроекты будут поставлены на голосование.