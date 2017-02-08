Апелляционный суд оценивает законность указа президента Трампа

Апелляционный суд провел во вторник слушания по иску федерального правительства об отмене решения судьи, приостановившего действие указа президента Трампа о временном запрете въезда в США гражданам семи стран, в которых большинство составляют мусульмане.

Указ, подписанный президентом Трампом 28 января, временно утерял силу через неделю после постановления судьи в Сиэтле, посчитавшего, что у штатов Миннесота и Вашингтона велики шансы одержать верх во время судебного разбирательства их иска о неконституционности указа президента. Перед тремя судьями апелляционного стоит тот же самый вопрос.

Представитель министерства юстиции США, представляющий в суде правительство, настаивал на том, что право определять условия допуска в страну иностранцев – законное право президента, который действует, исходя из соображений безопасности страны. Он подчеркнул, что предыдущая администрация Барака Обамы также предпринимала меры безопасности в отношении семи стран, но ушел от ответа на вопросы судей есть ли у администрации новые данные о риске терроризма, исходящем их этих стран.

Представитель штата Вашингтон, который вместе с Миннесотой судится с правительством, заявил, что администрация Трампа фактически призывает суд отказаться от всякого контроля действий исполнительной власти и настаивал на том, что восстановление действия президентского указа приведет к хаосу.

Апелляционный суд пообещал вынести решение в самое ближайшее время. Однако комментаторы предсказывают, что тяжба между штатами и федеральным правительством о конституционности президентского указа дойдет до Верховного суда страны.