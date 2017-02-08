Администрация ресторана «Манас» сообщила о своем скором открытии

Администрация ресторана «Манас», расположенного на улице Усмана Носира в Ташкенте, опубликовала на своей странице в Facebook'е сообщение, в котором сообщила о скором открытии заведения:

«Да, это правда. Здание нашего любимого Ханства сгорело. НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ и это главное! Манас, это ведь не только здание, это команда, это семья которую объединило это горе. А здание легко восстановить! В скором времени друзья, мы объявим о нашем открытии».

Напомним, что 7 февраля утром в ресторане кыргызской кухни «Манас», расположенном в Яккасарайском районе узбекской столицы, вспыхнул пожар. На место выехали семь пожарных автомобилей. К 11:31 возгорание было локализовано. Никто в результате пожара не пострадал.