В России участились задержания граждан Кыргызстана за нарушения ПДД

В России участились задержания граждан Кыргызстана за нарушения Правил дорожного движения, повлекшие человеческие жертвы. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Кыргызстана в России.

По ее словам, в этой связи представительство Государственной службы миграции КР в РФ разработало памятку для кыргызстанцев, занимающихся частным извозом в российских городах с призывом строго соблюдать законодательство России и правила дорожного движения.

Также в памятке указана норма по медицинскому, пенсионному и социальному обеспечению граждан Кыргызстана в РФ в рамках Евразийского экономического союза.

Памятка будет распространяться активистами кыргызской диаспоры на стоянках такси, в метро, авиакассах и т. д.

Напомним, в Новой Москве 1 февраля произошло ДТП, где столкнулись микроавтобус УАЗ и легковая Toyota. Жертвами аварии стали 8 человек, еще трое пострадали. Среди погибших и пострадавших в страшной огненной аварии числятся также граждане Узбекистана. Предполагаемым виновником аварии указывают гражданина КР, который, как сообщается, выехал на встречную полосу.

В конце января под Саратовом в аварии погибли четыре кыргызстанца.