В Андижане «Дамасы» заменили старыми «Исузу»

В Андижане с 1 февраля запретили перевозку пассажиров на автомобилях «Дамас». Вместо них на линию были выпущены не обещанные администрацией области новые автобусы «Мерседес Бенз», а привезенные из Ташкента старые автобусы «Исузу».

В Андижане 200 автобусов «Исузу» (Isuzu) запущены для перевозки пассажиров.

Как сообщил «Озодлику» сотрудник Андижанского территориального отделения Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта, эти автобусы должны заменить около 4 тысяч автомобилей «Дамас» (Damas), водителям которых с 1 февраля запретили перевозку пассажиров.

– С 1 февраля у нас запрещен нелегальный извоз на автомобилях «Дамас». Сейчас вместо них мы запустили привезенные из Ташкента небольшие и очень удобные автобусы «Исузу». В ближайшие месяцы мы выкупим еще несколько автобусов, – сказал нашему радио сотрудник Андижанского территориального отделения Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

Напомним, что в прошлом месяце хокимият (администрация) города Андижана обещала жителям приобрести для перевозки пассажиров новые автобусы «Мерседес Бенз» («Мерседес Бенз»).

Но, как говорит «Озодлику» предприниматель из Андижана Икрамжон, места запрещенных «Дамасов» заняли старые «Исузу», привезенные из Ташкента.

– В городе есть всего лишь три новых автобуса. Все остальные старые с потрепанными сиденьями. Их привезли к нам из Ташкента. В салонах даже остались надписи из Ташкента. К нам привозят все старье, уже не нужное ташкентцам, – жалуется предприниматель.

Проживающий ныне в Канаде блогер из Узбекистана Улугбек Ашур опубликовал на странице в Facebook'е фотографии, на которых запечатлены старые автобусы «Исузу», обслуживающие сегодня андижанских пассажиров.

В разговоре с репортером «Озодлика» Ашур рассказал, что провел вместе с одним из андижанских коллег расследование относительно привезенных в Андижан старых автобусов.

– В Узбекистане уже вошло в традицию обещать народу новый тнаспорт, а вместо него пустить на линию старый. В Джизаке открылась троллейбусная линия, власти брали кредиты в Азиатском банке развития (АБР), заявляя, что хотят закупить троллейбусы в Европе, Чехии. Но вместо этого они привезли старые вагоны из Ташкента. Точно также произошло и в Самарканде. Там открыли новую трамвайную линию и привезли старые вагоны из Ташкента, – говорит нашему радио блогер Улугбек Ашур.

Однако сотрудник Андижанского территориального отделения Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта заявил репортеру нашего радио, что старые автобусы были запущены на линию временно. По его словам, в ближайшие месяцы местные власти приобретут новые автобусы.

– Все это временно, мы запустили «Исузу», чтобы они временно заменили «Дамасы», которые запретили с 1 февраля. Но и эти автобусы не совсем уж и старые. Все они прошли технический осмотр. В скором времени мы планируем привезти в город 200 новых автобусов «Исузу» и «Мерседес Бенз», – заявил «Озодлику» сотрудник Андижанского территориального отделения Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

На сегодняшний день пассажиров Андижана обслуживают более 400 автобусов, которые курсируют по 96 направлениям.

В беседе с репортером нашего радио некоторые андижанцы признались, что проезд на маршрутных такси «Дамас» обходился им значительно дешевле.

– Я ездил на работу на «Дамасе». Это было и дешево, и удобно. Проезд стоил всего лишь 500 сумов. Шофер останавливал там, где вам удобно. Сейчас же проезд в атобусе стоит 700 сумов, но они не приезжают во время, – говорит один из жителей Андижана.

Стоит отметить, что в Андижане внутригородская перевозка пассажиров на автомобилях «Дамас» была запрещена по распоряжению хокима (главы) области. Ранее водители «Дамасов» в Андижане пожаловались нашему радио, что местные власти лишили тысячи водителей маршрутных такси единственного источника заработка.

Некоторые водители «Дамасов» признались репортеру нашего радио, что продолжают осуществлять свою деятельность тайком.

– Если честно, пусть хоть из Германии везут новые автобусы, всю равно они не смогут заменить наши «Дамасы», – говорит андижанский предприниматель Икрамжон.

Как стало известно «Озодлику», перевозку пассажиров на автомобилях «Дамас» могут запретить также в Намангане и Карши.

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