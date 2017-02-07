Саркози будут судить по делу о финансировании предвыборной кампании

Бывшего президента Франции Николя Саркози привлекут к суду по обвинению в незаконном финансировании его неудавшейся предвыборной кампании в 2012 году. Об этом 7 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

Кроме бывшего президента Франции перед судом предстанут еще 13 человек, связанных с делом Bygmalion о перерасходе средств и нарушению финансирования. По версии следствия, подозреваемые превысили установленный максимальный лимит средств, которые можно было выделить на избирательную кампанию. Вместо 22,5 миллионов евро ими было потрачено около 40 миллионов. При этом большая часть этих средств была проведена через компанию Bygmalion. Саркози подозревают в том, что он не мог не знать о превышении допустимого лимита на кампанию, уточняет Le Figaro.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. На президентских выборах 2012 года он проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.