Учительнице английского языка объявили выговор за то, что она ударила ученицу книгой по голове

2 февраля этого года учительница английского языка средней школы №43 в городе Намангане ударила ученицу 7-класса книгой по голове за то, что та не смогла ответить на уроке. Спустя два дня вопрос о насильственных действиях учительницы в отношении ребенка был рассмотрен в Наманганском областном управлении народного образования.

«Учительница была в гневе...»

Как говорит «Озодлику» одна из учительниц средней школы №43 в Намангане, в связи с этим директору школы Мукаддам Камбаровой было вынесено предупреждение. Учительнице английского языка, ставшей виновницей избиения ученицы, пока что объявлен выговор.

Как говорит репортеру нашего радио родитель одного из учеников данной школы, после того, как родители избитой девочки обратились с жалобой в виртуальную приемную хокима (главы) области, данный инцидент был обсужден в Наманганском областном управлении народного образования.

Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях один из сотрудников виртуальной приемной главы Наманганской области, дело учительницы, ударившей книгой по голове ученицы, будет серьезно рассмотрен до 14 февраля.

– Кажется, что ее уволят с работы. Если желаете, я могу прочитать вам жалобу, поступившую к нам от родителей ученицы. Только прошу вас не разглашать имя родителей и самой девочки. Значит, вот что они пишут в своей жалобе: «Моя дочь учится в 7 «А» классе средней школы №43. Учительница английского языка ударила ее во время урока за то, что она не смогла ответить на ее вопрос. Какое она имеет право бить моего ребенка? Прошу Вас принять меры в отношении этой учительницы».

По его словам, в этом году подобной случай впервые был внесен на обсуждение в администрации Наманганской области.

Один из жителей Намангана написал письмо в редакцию «Озодлика» о том, что после того, как учительница ударила книгой по голове своей ученицы, девочка потеряла сознание. Однако ни представители областной администрации, ни учителя средней школы №43 не подтвердили эту информацию.

По их утверждениям, учительница английского языка в гневе ударила книгой по голове ученицы, не выполнившей ее задание. Однако, по их словам, в результате удара по голове ученица не получила никаких травм.

Правильно ли наказывать учеников?​

Большинство пользователей узбекского сегмента соцсетей высказали мнение о том, что поддерживают учителей, которые применяют в отношении своих учеников физические методы наказания.

Вот какой комментарий оставил пользователь Тулкин Эшбеков на форуме интернет-издания Uforum.uz: «Те, которых часто наказывают в детстве, вырастают потом полноценными людьми. Дети, которых никогда не ругают, повзрослев всегда будут также ходить «незаметными»...»

Еще один пользователь соцсетей по имени Лутфилла Турсунов описывает на своем примере применение физического наказания в отношении школьников: «Я тихонько заводил в свой кабинет ученика, который не слушался меня, и бил его до тех пор, пока он не просил прощения. Но бил я его очень «осторожно», чтобы не нанести никаких травм. Затем оказывал на него психологическое давление, чтобы он не рассказал никому о произошедшем...»

Нигара Умарова одна из немногих пользователей узбекского сегмента соцсетей, которая не поддерживает насильственные методы обращения с детьми: «У узбеков есть хорошая пословица: «Частые избиения и ругань делают ребенка наглым». Исходя из своего профессионального опыта могу сказать, что ученику его недостатки нужно объяснять спокойно и обязательно в дружеском тоне».

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