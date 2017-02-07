В Казахстане продолжается суд над совершившей акт самосожжения

В суде в городе Атырау начались прения сторон по делу о коррупции, в котором подозреваемой проходит бывшая сотрудница прокуратуры Лейла Смадьярова, госпитализированная в минувший вторник после попытки совершить акт самосожжения.

Смадьяровой 2 февраля изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Однако она находилась в спецпалате в больнице, где к ней приставили конвой. Сообщалось, что ее доставили из больницы в СИЗО на следующий день после ареста.

Ее адвокат Игорь Вранчев обратился к суду с просьбой освободить его подзащитную из-под стражи ввиду состояния ее здоровья. В частности, просил оставить изначально избранную меру пресечения – домашний арест.

Судья оставила просьбу адвоката без удовлетворения, мотивировав тем, что, согласно письму главного врача больницы, состояние пациентки «относительно стабилизировалось». Адвокат, настаивая, что его подзащитная передвигается с трудом и испытывает физическую боль, заявил об отводе судье Ойкуловой.

37-летняя бывшая помощница прокурора Смадьярова подозревается в получении взятки. Ее отстранили от должности в августе 2016 года, затем взяли под домашний арест. Она отвергает предъявленные ей обвинения, отмечая, что пошла на акцию самосожжения из-за безысходности.