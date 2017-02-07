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Новости

Парламент Израиля узаконил поселения на Западном берегу Иордана

Парламент Израиля узаконил около четырех тысяч домов, нелегально построенных на частных землях палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Законопроект был одобрен в понедельник вечером 60 голосами против 52.

Согласно документу, палестинцы, которые изначально владели землей, получат в качестве компенсации деньги или другой участок земли. Власти Палестинской автономии не разрешают палестинцам продавать землю Израилю, в противном случае им грозит смертная казнь.

Ранее законопроект подвергался критике, как в самом Израиле, так и в мире. Скорее всего, он будет оспорен в суде.

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит назвал его неконституционным, сообщает Би-Би-Си.

Палестинцы уже выступили с осуждением закона, отметив, что он приведет лишь к большей нестабильности и хаосу в регионе.

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