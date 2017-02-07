В Бишкеке совершен вооруженный налет на китайское кафе

В Бишкеке в ночь на вторник неизвестные вооруженные ворвались в китайское кафе. Информацию об этом подтвердили в МВД, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

В пресс-службе управления внутренних дел Бишкека также подтвердили информацию, добавив, что еще не получили сводку происшествий за минувшую ночь, детали произошедшего пока неизвестны.

Сайт K-News со ссылкой на посетителей заведения пишет, что инцидент произошел в кафе «Цзи Сян», расположенном возле здания Дворца бракосочетаний.

По сведениям газеты «Вечерний Бишкек», неизвестные в масках с автоматами в руках ворвались в кафе поздно вечером, приказали посетителям лечь на пол. Грабители завладели золотыми украшениями, ценными вещами и наличными деньгами нескольких гостей китайского ресторана.