В суде в США пройдут слушания по ограничению миграции

Апелляционный суд в США заслушает сегодня свидетельские показания по введенному президентом США Дональдом Трампом ограничению миграции. Апелляционный окружной суд США в Сан-Франциско попросил юристов министерства юстиции и представителей штатов Вашингтон и Миннесота представить во вторник в 15 часов по местному времени свои аргументы в пользу временного запрета на въезд беженцев и граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Суд в Сиэтле 3 февраля приостановил действие распоряжения Трампа, тем самым открыв доступ на въезд из Ирана, Ирака и других стран, которые подпали под запрет.

Судебный процесс вызвал волну критики по отношению этому распоряжению Трампа со стороны десятков американских штатов, бывших высокопоставленных дипломатов, силовиков и компаний в сфере высоких технологий.

В представленном в понедельник вечером кратком изложении дела министерство юстиции настаивает на необходимости ограничить судебное постановление о блокировке указа Трампа о запрете на въезд. В частности, министерство предлагает распространить его действие лишь на тех лиц, которые ранее получили разрешение на въезд и временно находятся за границей, либо тех, кто желает временно выехать и вернуться в Соединенные Штаты.

Трамп настаивает, что его распоряжение призвано защищать страну от терроризма. Оппоненты этой меры указывают на ограничение по религиозному признаку и называют меру антиконституционной.