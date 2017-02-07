В Афганистане жертвами лавин и снегопадов стали десятки человек

Число жертв схода лавин и снегопадов в Афганистане составило по меньшей мере 119 человек, официальные лица сообщают о попытках пробиться в отдаленные населенные пункты. По заявлениям официальных лиц, в некоторых районах страны высота снега достигает двух метров.



Министр по чрезвычайным ситуациям Афганистана Ваис Ахмад Бармак сообщил в понедельник, что в результате схода лавин в 22 из 34 провинций Афганистана за минувшие три дня по меньшей мере 89 человек получили ранения и около 190 домов оказались разрушены. Эти цифры могут увеличиться на фоне того, что дороги, ведущие в пострадавшие районы, завалены снегом. «Существуют риски того, что в некоторых районах под завалами все еще могут находиться люди, и мы пока не располагаем информацией», – сказал он.



Большинство смертельных случаев произошли в приграничной с Пакистаном провинции Нуристан, где под снегом оказалось два селения. 5 февраля власти Афганистана объявили выходным днем в связи с обильным снегопадом.

Организация Объединенный Наций предложила свою помощь. Координатор гуманитарной помощи ПРООН в Афганистане Марк Боуден заявил, что правительству Афганистана удалось в короткие сроки организовать работы по реагированию на стихийное бедствие.