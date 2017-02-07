Суд Киева снова отложил рассмотрение дела племянника экс-первой леди Узбекистана (фото)

За последнюю неделю Киевский городской суд откладывает рассмотрение дела Акбарали Абдуллаева уже второй раз. 33-летний племянник Татьяны Каримовой, супруги ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, был объявлен в международный розыск Генеральной прокуратурой республики.

Племянник экс-президента недоволен решением суда

Согласно заключительному обвинению Генеральной прокуратуры Узбекистана, Акбарали Абдуллаев обвиняется в присвоении чужого имущества, сокрытии иностранной валюты, в должностном подлоге и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

10 октября 2013 года Акбарали Абдуллаев был задержан по аналогичным обвинениям и в ноябре 2014 года приговорен к длительному сроку лишения свободы.

20 января этого года «Озодлик» сообщал о том, что летом 2016 года Абдуллаев вышел на свободу по амнистии. Однако спустя небольшое время после смерти 2 сентября того же года президента Ислама Каримова, он незаконным путем покинул страну. 14 января нынешнего года Абдуллаев был задержан в международном аэропорту города Киева.

16 января суд Киева вынес решение поместить Абдуллаева под арест сроком на 40 дней «до получения от уполномоченных органов Узбекистана запроса о его выдаче».

Однако недовольный решением суда Акбарали Абдуллаев подал апелляционную жалобу.

Не нашлось переводчика узбекского языка

По словам Александра Федоренко, адвоката Акбарали Абдуллаева, апелляционный суд должен был состояться 30 января, но из-за отсутствия необходимых документов, судебное заседание было отложено еще на неделю.

6 февраля репортер «Озодлика» в Киеве сообщил о том, что второе судебное заседание по делу Абдуллаева отложили из-за отсутствия переводчика узбекского языка.

– Находившийся в зале суда Абдуллаев не стал комментировать ни свой арест, ни решение киевского суда, – сообщил наш репортер.

Редакция «Озодлика» продолжает следить за развитием событий вокруг дела Акбарали Абдуллаева, племянника супруги покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

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